Второй человек получил имплант от Neuralink

Маск: вторая процедура вживления импланта от Neuralink прошла успешно

Американский предприниматель Илон Маск завил, что уже второй человек получил имплант от компании Neuralink. Об этом он сообщил в эфире подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана.

Маск рассказал, что процедура вживления импланта от Neuralink прошла успешно. По его словам, в мозгу пациента работают 400 электродов.

«Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее чипированный Маском человек рассказал о своих возможностях. 29-летний Нолан Арбо заявил, что на данный момент его возможности «гораздо больше, чем в начале эксперимента».

Парализованный ниже плеч Нолан Арбо — первый пациент с имплантом Neuralink. После операции он смог не только управлять компьютером, но и играть в видеоигры.