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20:10, 5 августа 2024Культура

Вышел финальный трейлер фильма «Битлджус Битлджус»

Студия Warner Bros. опубликовала финальный трейлер продолжения фильма «Битлджус»

Кадр: Warner Bros. Pictures / YouTube

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма «Битлджус Битлджус», продолжения культовой картины Тима Бертона. Ролик вышел в официальном YouTube-канале студии.

Фильм «Битлджус» вышел в 1988 году. Сюжет черной комедии рассказывает о недавно ушедших супругах в исполнении Алека Болдуина и Джины Дэвис, которые вынуждены остаться жить в собственном доме в виде призраков. Роль главного героя по имени Битлджус исполнил Майкл Китон.

О съемках второй части культовой картины стало известно в 2016 году. Помимо режиссера Тима Бертона, в продолжении также примет участие звезда оригинального фильма Майкл Китон.

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      Андрей Шеньшаков
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