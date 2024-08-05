Вышел финальный трейлер фильма «Битлджус Битлджус»

Студия Warner Bros. опубликовала финальный трейлер продолжения фильма «Битлджус»

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма «Битлджус Битлджус», продолжения культовой картины Тима Бертона. Ролик вышел в официальном YouTube-канале студии.

Фильм «Битлджус» вышел в 1988 году. Сюжет черной комедии рассказывает о недавно ушедших супругах в исполнении Алека Болдуина и Джины Дэвис, которые вынуждены остаться жить в собственном доме в виде призраков. Роль главного героя по имени Битлджус исполнил Майкл Китон.

О съемках второй части культовой картины стало известно в 2016 году. Помимо режиссера Тима Бертона, в продолжении также примет участие звезда оригинального фильма Майкл Китон.