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18:05, 5 августа 2024Наука и техника

Apple выпустит умные часы для детей

Bloomberg: Apple выпустит умные часы с пластиковым корпусом для детей

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Корпорация Apple запланировала выпуск ориентированных на детей умных часов. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, в компании намерены изменить позиционирование своих самых доступных смарт-часов — Apple Watch SE. Гурман полагает, что третье поколение устройства получит пластиковый, а не металлический корпус. Также компания будет рекламировать девайс как умные часы для детей.

В материале говорится, что пластик менее подвержен разрушению, чем алюминий, который используется во многих часах Apple. Также для привлечения новой аудитории корпус гаджета будет окрашен в яркие цвета.

Марк Гурман отметил, что новые материалы и позиционирование позволят снизить стоимость Apple Watch SE до 200 долларов, или около 17 тысяч рублей. Часы Apple не работают без сопряженного iPhone, однако детский вариант можно будет настроить с помощью смартфона родителей.

Первое поколение часов Apple Watch SE было представлено в 2020 году. Устройство получило менее производительный чип, чем флагманские Apple Watch, и лишилось некоторых функций.

Ранее журналисты издания 9to5Mac заявили, что корпорация Apple запланировала на осень выпуск нескольких гаджетов. К ним отнесли смартфоны iPhone 16, умные часы Apple Watch 10 и наушники AirPods 4.

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      Андрей Ставицкий
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