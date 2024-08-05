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20:58, 5 августа 2024Наука и техника

Названа наиболее подходящая для игр версия Windows

Hardware Unboxed: Windows 10 незначительно превзошла Windows 11 в видеоиграх

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Автор проекта Hardware Unboxed выяснил производительность современных игр на разных операционных системах Windows. Соответствующее видео доступно на YouTube-канале автора.

Энтузиаст запустил 13 популярных игр на компьютерах под управлением Windows 10 и 11. Специалист также использовал разные процессоры, SSD-накопитель Carder PCIe 4.0 и видеокарту RTX 4090. В ходе тестирования выяснилось, что производительность на обеих системах примерно одинаковая, хотя более высокую частоту кадров (Frames per second, fps) чаще демонстрировал ПК на Windows 10.

Так, в Baldur's Gate 3 на настройках Ultra с процессорм AMD Ryzen 7 7800X3D компьютер на Windows 10 набрал в пике 144 fps, тогда как ПК на Windows 11 — 145 fps. При использовании других чипов Windows 10 незначительно превосходила Windows 11. В случае The Last of Us Part 1 наиболее подходящей игровой станцией оказался ПК на Windows 10, хотя разница в мощности была небольшая.

Заметный отрыв между Windows 10 и 11 был зафиксирован в игре A Plague Tale: Requiem, где компьютер на базе устаревшей ОС выдал до 184 кадров в секунду. При этом девайс на Windows 11 показал максимум 168 fps. В заключении блогер отметил, что разница между компьютерами на базе разных систем небольшая и этим показателем можно пренебречь.

В начале августа аналитики Statcounter заявили, что Windows 11 оказалась установленной на трети всех компьютеров на базе ОС от Microsoft. Доля Windows 10, хотя и продолжила снижение, составила 65 процентов.

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      Андрей Ставицкий
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