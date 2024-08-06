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20:01, 6 августа 2024Наука и техника

Apple прекратила продажи CD-дисковода

9to5Mac: Apple перестала производить и продавать дисководы для чтения CD

Фото: Aly Song / Reuters

Корпорация Apple прекратила продажи своего CD-дисковода для компьютеров. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

Устройство под названием Apple USB SuperDrive представляло собой дисковод для чтения дисков CD и DVD. Аксессуар можно подключить к компьютеру Mac через USB. Журналисты 9to5Mac отметили, что недавно Apple прекратила продажи дисковода.

По словам специалистов, судя по всему, американская компания также остановила производство аксессуаров. Вероятно, это произошло из-за снижения популярности компакт-дисков среди пользователей. Читатели 9to5Mac заметили, что Apple USB SuperDrive пропал из онлайн-магазина Apple, но его еще можно купить у некоторых розничных продавцов.

Журналисты медиа напомнили, что внешний дисковод появился после выхода MacBook Air в 2008 году — первого ноутбука бренда без устройства для чтения дисков. Тогда в компании решили, что могут продавать дисководы отдельно. В настоящий момент все актуальные компьютеры Apple не имеют встроенного дисковода.

В январе 2022 года Apple признала устаревшим MacBook Pro 2012 года выпуска. Это был последний ноутбук американского бренда, который был оснащен встроенным дисководом для чтения CD и DVD.

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      Андрей Ставицкий
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