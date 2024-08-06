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11:42, 6 августа 2024Наука и техника

Бойцы СВО оценили преимущества российской «Тосочки»

Бойцы СВО: огнеметы ТОС-2 «Тосочка» обладают в два раза большей дистанцией огня

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка» обладают в два раза большей дистанцией огня, чем ТОС-1 «Солнцепек». С такой оценкой выступили бойцы российской группировки «Центр», принимающие участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают «Известия».

По их словам, пусковая ТОС-2 намного больше, чем у ТОС-1 «Солнцепек», а в качестве базы используется бронированный и минно-защищенный «Урал-63706», позволяющий работать с более безопасных расстояний. «Кроме того, техника полностью электронная, все делается через компьютер. Забиваются в систему параметры снарядов, установка полностью автоматически раскладывается и также автоматически складывается», — сказал командир ТОС-2 с позывным Кобальт.

В мае гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что ТОС-2 «Тосочка» востребована в зоне СВО.

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      Иван Потапов
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