В России высказались об ответе на попытку прорыва ВСУ в Курскую область

Депутат Колесник: Россия ответит на попытку прорыва ВСУ в Курскую область

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказался о возможном ответе Москвы на попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал подобные действия Киева военным преступлением.

«Прорыва не было, они не прорвали границу, наши пограничники не дали возможности проникнуть на российскую территорию. Они применили артиллерию, дроны по мирным домам — все в их духе. С мирными жителями воевать легче, и они этими действиями пытаются компенсировать неудачами на фронте», — сказал Колесник, подчеркнув, что атаки по гражданскому населению являются военным преступлением.

Надо иметь холодную голову. Мы в военной стратегии очень жестко отвечаем на подобное. (...) Есть специальные силы, они выяснят, кто это сделал, кто отдавал приказ, кто был исполнителем. Эти люди будут жестоко наказаны Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее во вторник, 6 августа, курский город Суджа подвергся массированной атаке со стороны Украины. ВСУ били артиллерией по частным домам, соцобъектам и поддерживали огонь танками и дронами. Затем при поддержке тяжелой техники украинские солдаты попытались штурмовать госграницу.

Российским пограничникам удалось остановить проникновение в Курскую область. Минимум 20 бойцов ВСУ были ликвидированы при попытке прорыва российской границы.

До этого в сети распространили кадры с последствиями атаки ВСУ на Суджанский район Курской области, предшествующей попытке прорыва диверсантов. На видео были запечатлены поврежденные дома, обломки зданий на дороге и вырванные ударами снарядов куски асфальта.