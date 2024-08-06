В России высказались об ответе на попытку прорыва ВСУ в Курскую область

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказался о возможном ответе Москвы на попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал подобные действия Киева военным преступлением.
«Прорыва не было, они не прорвали границу, наши пограничники не дали возможности проникнуть на российскую территорию. Они применили артиллерию, дроны по мирным домам — все в их духе. С мирными жителями воевать легче, и они этими действиями пытаются компенсировать неудачами на фронте», — сказал Колесник, подчеркнув, что атаки по гражданскому населению являются военным преступлением.
Надо иметь холодную голову. Мы в военной стратегии очень жестко отвечаем на подобное. (...) Есть специальные силы, они выяснят, кто это сделал, кто отдавал приказ, кто был исполнителем. Эти люди будут жестоко наказаны
Ранее во вторник, 6 августа, курский город Суджа подвергся массированной атаке со стороны Украины. ВСУ били артиллерией по частным домам, соцобъектам и поддерживали огонь танками и дронами. Затем при поддержке тяжелой техники украинские солдаты попытались штурмовать госграницу.
Российским пограничникам удалось остановить проникновение в Курскую область. Минимум 20 бойцов ВСУ были ликвидированы при попытке прорыва российской границы.
До этого в сети распространили кадры с последствиями атаки ВСУ на Суджанский район Курской области, предшествующей попытке прорыва диверсантов. На видео были запечатлены поврежденные дома, обломки зданий на дороге и вырванные ударами снарядов куски асфальта.