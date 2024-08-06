В Эстонии обвинили в госизмене писавшую для российских СМИ журналистку

В Эстонии обвинили в госизмене журналистку Бурцеву, писавшую для российских СМИ

Государственная прокуратура Эстонии обвинила в госизмене и нарушении международных санкций журналистку Светлану Бурцеву, писавшую для российских СМИ. Об этом сообщает портал эстонского гостелерадио ERR.

Полиция безопасности Эстонии пришла к выводу, что журналистка «сознательно нарушала режим антироссийских санкций». Отмечается, что Бурцева публиковала материалы на российских ресурсах под псевдонимом и издала книгу в России, несмотря на запрет на свою деятельность. Кроме того, утверждается, что она прошла обучение в магистратуре Севастопольского государственного университета.

«Представленные в обвинительном заключении доказательства свидетельствуют о том, что Бурцева, будучи гражданкой Эстонии, совершила государственную измену путем ненасильственных действий против независимости и самостоятельности Эстонской Республики», — говорится в заявлении.

Журналистка находится под стражей с 1 марта. Бурцева сотрудничала с новостным порталом Baltnews, находящимся под санкциями Евросоюза (ЕС). Также она писала материалы для издания Sputnik Eesti, которое прекратило свою деятельность из-за санкций в 2019 году.

В апреле 2023 года власти Эстонии закрыли доступ к российским СМИ в сети. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора республики заблокировал 53 домена, через которые можно было смотреть в интернете запрещенные в ЕС российские телеканалы.