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13:35, 6 августа 2024Наука и техника

Умственный труд связали с неприятными чувствами

Psychological Bulletin: умственный труд связан с неприятными чувствами

Фото: Globallookpress.com

Ученые Университета Неймегена в Нидерландах обнаружили, что умственный труд связан с неприятными чувствами. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Bulletin.

В ходе анализа ученые обнаружили, что выполнение сложных умственных задач вызывает у людей негативные эмоции, такие как разочарование, раздражение и стресс. Эти ощущения возникают независимо от типа задачи или когорты людей, участвующей в исследовании, что подчеркивает универсальный характер данной закономерности.

Специалисты проанализировали данные 170 предыдущих исследований, охватывающих период с 2019 по 2020 годы и включающих 4670 участников из 29 стран. В каждом исследовании добровольцы оценивали уровень своих умственных усилий и степень неприятных эмоций, испытываемых при выполнении различных когнитивных задач.

Результаты анализа показали, что чем больше усилий требует задание, тем больше негативных эмоций оно вызывает. Особенно сильная связь между умственными усилиями и неприятными чувствами была отмечена в европейских и североамериканских странах, в то время как в азиатских странах эта связь оказалась менее выраженной, что может быть связано с особенностями обучения и подготовки учащихся в этих регионах.

Авторы подчеркивают важность этих результатов при разработке образовательных и рабочих программ. Понимание того, что умственные усилия могут быть неприятны, позволяет более эффективно поддерживать и мотивировать сотрудников и учащихся.

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      Александр Еникеев
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