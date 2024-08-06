«Другая Украина» намерена предотвратить третью мировую войну

Движение «Другая Украина» обратилось в Совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для предотвращения третьей мировой войны. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте объединения.

«Мы уверены, что преступный режим [президента Украины Владимира] Зеленского должен получить объективную квалифицированную оценку Совета Европы и дипломатических представительств на Украине, как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную третью мировую войну», — говорится в тексте.

В обращении к председателю ОБСЕ Яну Боргу «Другая Украина» призвала Совет организации провести заседание, в рамках которого будут рассмотрены факты узурпации власти Зеленским. Представители движения также сообщили о дискриминации граждан Украины по признакам языка, религии и политических убеждений.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что сможет предотвратить третью мировую войну. Он также пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.