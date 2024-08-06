Муж Камалы Харрис изменил первой жене с няней

Daily Mail: муж вице-президента США Камалы Харрис изменял первой жене с няней

Дуг Эмхофф, муж вице-президента США Камалы Харрис, развелся с первой женой из-за измены. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание выяснило, что Эмхофф изменял первой жене с Нейджен Нейлор — няней, которая присматривала за его детьми. В результате она забеременела. Именно это якобы положило конец первому браку Эмхоффа. Няне же из-за этого пришлось уволиться из частной школы, где она работала учительницей начальных классов.

Родился ли у нее ребенок, остается неизвестным. Журналисты Daily Mail нашли в соцсети ее фотографию с младенцем по имени Брук, опубликованную в 2009 году, то есть вскоре после беременности. При этом в округе Лос-Анжелес, где она жила, не зарегистрировано детей с именем Брук и фамилией Нейлор, родившихся в 2008 или 2009 году.

Нейлор отказалась давать комментарий Daily Mail, однако не стала отрицать свою связь с Эмхоффом. CNN сообщает, что после публикации в Daily Mail Дуг Эмхофф выступил с заявлением и признал, что изменял первой жене.

Первая жена Дуга Эмхоффа, Керстин Эмхофф, также прокомментировала разоблачения Daily Mail. «Дуг и я решили развестись по разным причинам, и это было много лет назад», — заявила она. По ее словам, они по-прежнему дружат и вместе воспитывают общих детей, а «совместная семья», которую удалось построить ей, Дугу и Камале Харрис, вызывает у нее чувство гордости.

Издание Daily Beast пишет, что конспиролог Марк Мендловиц узнал об измене мужа Камалы Харрис еще четыре года назад. По его словам, это был «самый плохо скрываемый секрет в Лос-Анджелесе». Он неоднократно пытался рассказать о нем журналистам, но СМИ отказывались иметь с ним дело.

Камала Харрис — вице-президент США и возможный кандидат от Демократической партии на президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Она вышла замуж за Дуга Эмхоффа в 2014 году.

Ранее сообщалось, что 6 августа Харрис объявит имя кандидата, который в случае выдвижения будет участвовать с ней в президентских выборах в качестве вице-президента. В качестве возможных вариантов рассматривались сенатор Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолтц.