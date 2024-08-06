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22:07, 6 августа 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ заявил об оперативном успехе России в зоне СВО

Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Россия достигла оперативного успеха на фронте

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что Россия достигла оперативного успеха на фронте. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

«Мы ежедневно теряем позиции на разных направлениях — где-то больше, где-то меньше», — сказал он.

По словам Кривоноса, продвижение российских войск можно рассматривать как тактические победы, в то время как их совокупность на разных участках фронта говорит об оперативном успехе.

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске в Донецкой народной республике с помощью расчета ракетного комплекса «Искандер-М».

Накануне сообщалось, что Российская армия уничтожила очередной американский танк Abrams в зоне проведения спецоперации на Украине.

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      Марина Совина
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