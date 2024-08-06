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08:17, 6 августа 2024Мир

Иран пообещал ХАМАС отомстить за нападение на Ханию

ХАМАС: Иран намерен решительно ответить Израилю за нападение на Ханию

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани пообещал отомстить Израилю за нападение на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сторонников движения.

ХАМАС утверждает, что Али Багери Кани выразил свои соболезнования, а также объявил, что власти исламской республики «уже приняли решение о времени и масштабах ответного удара».

Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что Тель-Авив готов к любому развитию ситуации с Ираном, будь то в обороне или нападении.

5 августа Али Багери Кани заверил, что Иран «жестко ответит» Израилю на ликвидацию в Тегеране Исмаила Хании.

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      Маргарита Пименова
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