В Израиле прокомментировали угрозу войны с Ираном

Советник офиса Нетаньяху: Израиль готов к любому развитию ситуации с Ираном

Израиль готов к любому развитию ситуации с Ираном, будь то в обороне или нападении. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, сообщает RTVI.

«Израиль пребывает в повышенной готовности к любому сценарию — как в обороне, так и в нападении. Мы нанесем очень тяжелый урон в ответ на агрессию против нас с любого направления... Любой, кто нападет на нас, заплатит очень высокую цену», — заявил он.

Ранее стало известно, что власти Израиля задумались о возможности нанесения превентивного удара по Ирану, если станет понятно, что атака со стороны арабской республики будет неизбежной.

5 августа исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани пообещал, что исламская республика жестко ответит Израилю на ликвидацию в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.