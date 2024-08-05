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10:00, 5 августа 2024Мир

В Израиле прокомментировали угрозу войны с Ираном

Советник офиса Нетаньяху: Израиль готов к любому развитию ситуации с Ираном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль готов к любому развитию ситуации с Ираном, будь то в обороне или нападении. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, сообщает RTVI.

«Израиль пребывает в повышенной готовности к любому сценарию — как в обороне, так и в нападении. Мы нанесем очень тяжелый урон в ответ на агрессию против нас с любого направления... Любой, кто нападет на нас, заплатит очень высокую цену», — заявил он.

Ранее стало известно, что власти Израиля задумались о возможности нанесения превентивного удара по Ирану, если станет понятно, что атака со стороны арабской республики будет неизбежной.

5 августа исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани пообещал, что исламская республика жестко ответит Израилю на ликвидацию в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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      Виктория Кондратьева
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