Италия подняла истребители для перехвата объекта на Балтике

Италия подняла истребители Eurofighter Typhoon над Балтикой из-за обнаружения нескольких неопознанных самолетов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минобороны страны.
«Итальянские истребители вылетели с базы Шяуляй на севере Литвы после получения приказа от центра наблюдения НАТО в Германии, добавили в нем», — приводит агентство слова оборонного ведомства.
Подробностей о произошедшем Минобороны Италии не привело.
29 марта истребители Eurofighters итальянских ВВС, размещенные на польской базе Мальборк, дважды поднимались в воздух из-за полетов российской авиации. Самолеты так же совершили вылет над водами Балтийского моря.