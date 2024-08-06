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18:20, 6 августа 2024Мир

Италия подняла истребители для перехвата объекта на Балтике

Reuters: Италия подняла истребители Eurofighter Typhoon над Балтикой

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Италия подняла истребители Eurofighter Typhoon над Балтикой из-за обнаружения нескольких неопознанных самолетов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минобороны страны.

«Итальянские истребители вылетели с базы Шяуляй на севере Литвы после получения приказа от центра наблюдения НАТО в Германии, добавили в нем», — приводит агентство слова оборонного ведомства.

Подробностей о произошедшем Минобороны Италии не привело.

29 марта истребители Eurofighters итальянских ВВС, размещенные на польской базе Мальборк, дважды поднимались в воздух из-за полетов российской авиации. Самолеты так же совершили вылет над водами Балтийского моря.

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      Максим Габриелян
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