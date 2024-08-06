Кенийской бегунье вернули серебро Олимпиады-2024 после апелляции

Кенийской бегунье Фейт Кипьегон вернули серебро Олимпиады-2024 после апелляции

Кенийской бегунье Фейт Кипьегон вернули серебряную медаль, завоеванную в забеге на 5000 метров на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Это произошло после удовлетворения Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) апелляции, которую подала Федерация легкой атлетики Кении. Спортсменку дисквалифицировали за то, что, по мнению судей, она явно препятствовала соперницам.

После успешного обжалования этого решения Кипьегон вернулась на пьедестал. Золотая медаль у ее соотечественницы Беатрис Чебет, а бронзовая награда у представительницы Нидерландов Сифан Хассан.

Олимпиада-2024 завершится 11 августа. Российские легкоатлеты не допущены до участия в соревнованиях.