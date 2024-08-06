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08:41, 6 августа 2024Бывший СССР

Киев стал бросать проштрафившихся полицейских в бои на севере ЛНР

Марочко: Киев бросает проштрафившихся полицейских в бои на севере ЛНР

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев стал бросать «проштрафившихся» сотрудников полиции в бои на сватовско-кременском участке в Луганской народной республики. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе боестолкновения в Макеевке было установлено, что в контратакующих действиях украинской армии участвуют сотрудники патрульно-постовой службы МВД Украины. Они прибыли на линию боевого соприкосновения за проступки, совершенные в ходе несения службы. Это наказание будет снято после недельного пребывания на передовой.

Ранее на Украине задумали отправлять заключенных военных на фронт. По информации подполья, со всех СИЗО, где содержатся военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), солдат будут свозить на гауптвахты для прохождения обучения и отправки на фронт.

До этого стало известно, что мобилизация на Украине пока не привела к усилению позиций ВСУ. При этом новобранцев все еще не хватает.

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      Илья Таксюр
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