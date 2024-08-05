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04:19, 5 августа 2024Бывший СССР

На Украине задумали отправлять заключенных военных на фронт

Подпольщик Лебедев: заключенных военных ВСУ будут увозить из СИЗО на фронт

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что всех украинских военных из следственных изоляторов Украины будут перевозить на гауптвахты для прохождения «обучения» и отправки на фронт. Об этом передает РИА Новости.

Подпольщик уточнил, что со всех СИЗО, где содержатся военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), солдат будут свозить на гауптвахты для прохождения «обучения» и отправки на фронт.

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Ранее на Украине заявили о падении спроса на мобилизацию среди заключенных. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Украинские власти освободили 3,8 тысячи заключенных, чтобы закрыть пробелы в рядах ВСУ. По данным министерства юстиции, заинтересованность в службе в украинской армии выразили 5,9 тысячи человек, но части из них отказали по состоянию здоровья.

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      Марина Совина
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