Подпольщик Лебедев: заключенных военных ВСУ будут увозить из СИЗО на фронт

Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что всех украинских военных из следственных изоляторов Украины будут перевозить на гауптвахты для прохождения «обучения» и отправки на фронт. Об этом передает РИА Новости.

Подпольщик уточнил, что со всех СИЗО, где содержатся военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), солдат будут свозить на гауптвахты для прохождения «обучения» и отправки на фронт.

Ранее на Украине заявили о падении спроса на мобилизацию среди заключенных. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Украинские власти освободили 3,8 тысячи заключенных, чтобы закрыть пробелы в рядах ВСУ. По данным министерства юстиции, заинтересованность в службе в украинской армии выразили 5,9 тысячи человек, но части из них отказали по состоянию здоровья.