Минобороны России заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

Минобороны России: группировка «Центр» взяла под контроль Тимофеевку в ДНР

За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) под контроль Вооруженных сил (ВС) России перешел еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка. На том же направлении боевых действий российские военные заняли более выгодные рубежи.

Помимо этого, центральная группировка войск нанесла поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Новгородское, Воздвиженка, Гродовка и Тарасовка в ДНР. Там же удалось отразить три контратаки штурмовиков. ВСУ тогда потеряли до 355 военнослужащих, бронетранспортер, гаубицу и противотанковую пушку.

30 июля армия России заняла населенный пункт Ленинское в ДНР. Днем ранее, 29 июля, оборонное ведомство отчиталось о контроле над Вольчим в республике и улучшении тактического положения.