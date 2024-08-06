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12:46, 6 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о необходимости люстраций

Депутат Рады Дубинский заявил, что Украина нуждается в политической люстрации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина нуждается в политической люстрации, чтобы избавиться от сил, которые привели страну к войне и узурпировали власть. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, обязательным условием будущих выборов должен быть запрет депутатам и фракциям, которые принимали участие в конституционном перевороте, выраженном в «меморандуме о непроведении выборов», участвовать в них.

Ранее украинское оппозиционное движение «Другая Украина» призвало созвать заседание Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, чтобы рассмотреть факты узурпации власти президентом Украины Владимиром Зеленским и его легитимности.

До этого бывший премьер-министр страны Николай Азаров обвинил президента страны Владимира Зеленского в создании кризиса власти. Он заявил, что 28 августа истекают полномочия парламента, а вместе с ними заканчиваются сроки законной власти в принципе.

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      Илья Таксюр
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