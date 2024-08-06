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13:42, 6 августа 2024Спорт

Названа дата первого заседания РФС по иску экс-тренера ЦСКА к клубу

РФС проведет первое заседание по иску Федотова к ЦСКА 6 августа
Владимир Федотов

Владимир Федотов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) во вторник проведет первое заседание по иску бывшего главного тренера московского ЦСКА Владимира Федотова к армейцам. Об этом РИА Новости сообщили в службе коммуникаций РФС.

Уточняется, что сам специалист не примет участия в заседании. Его интересы будут представлять юристы.

Об иске Федотова ранее сообщил журналист Иван Карпов. Причиной было названо желание тренера получить неустойку за расторжение контракта.

3 июня ЦСКА уволил Федотова. Он возглавлял армейцев с июня 2022 года. Под руководством специалиста ЦСКА выиграл Кубок России-2023 и стал серебряным призером чемпионата России сезона-2022/2023.

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      Алексей Гусев
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