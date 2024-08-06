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17:23, 6 августа 2024Забота о себе

Названа самая полезная для сердечников сладость

Терапевт Бурляева назвала курагу самой полезной для сердечников сладостью

Фото: Unsplash

Терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева назвала курагу самой полезной сладостью для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ее слова приводит aif.ru.

Врач объяснила: курага богата калием — полезным для сердечников микроэлементом, который необходим для сократительной функции миокарда и нормализации сердечного ритма. По ее словам, в ста граммах сухофруктов содержится 60-70 процентов суточной нормы калия.

Также курага благодаря пищевым волокнам снижает уровень холестерина в крови, что также важно для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, продолжила Бурляева. Она отметила, что, например, в хлебцах, которые рекламируются как источник клетчатки, ее содержание колеблется в диапазоне от 5 до 18 граммов, что значительно меньше, чем в кураге.

Однако терапевт предупредила, что этот сухофрукт — высококалорийный продукт, поэтому в день его можно съедать не больше 50-70 граммов.

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      Вера Владзиевская
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