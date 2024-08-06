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19:03, 6 августа 2024Наука и техника

Смартфоны Xiaomi смогут защитить от слежки

XiaomiTime: в смартфонах Xiaomi появится функция обнаружения скрытых камер

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

В смартфонах Xiaomi добавят функцию защиты от скрытого видеонаблюдения. Об этом сообщает блог XiaomiTime.

Авторы медиа заявили, что в HyperOS 2.0, которая появится на новых смартфонах Xiaomi, будет доступна функция обнаружения скрытых камер. С ее помощью пользователь сможет найти спрятанные в помещении или на открытой местности камеры, установленные для слежки.

По словам инсайдеров, новая функция заключается в анализе сигналов беспроводной локальной сети (WLAN). Как правило, большая часть видеокамер подключена к локальной сети Wi-Fi и передает данные на удаленный сервер. В описании новой функции авторы издания обнаружили приписку «Обнаруживайте скрытые камеры, чтобы защитить вашу конфиденциальность и личную безопасность».

В материале говорится, что запустить новую опцию можно будет через настройки смартфона. Для этого необходимо будет открыть специальное приложение и нажать на кнопку «Начать сканирование». В течение нескольких минут устройство просканирует сетевое окружение и выдаст результаты.

Специалисты XiaomiTime отметили, что новая функция будет особенно полезна для путешественников, которые часто меняют места проживания и беспокоятся о своей приватности.

В начале августа китайская корпорация Xiaomi прокомментировала слухи об отключении рекламы в своих смартфонах. В компании заявили, что реклама в телефонах не исчезнет, однако количество предустановленных приложений сократится.

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      Андрей Ставицкий
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