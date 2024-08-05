Xiaomi рассказала об отключении рекламы в своих смартфонах

Android Authority: Xiaomi отказалась отключать рекламу в своих смартфонах

Китайская корпорация Xiaomi прокомментировали слухи об отключении рекламы в своих смартфонах. Об этом сообщает издание Android Authority.

В разговоре с журналистами медиа представители компании заявили, что в телефонах Xiaomi не появится «единая кнопка» для отключения рекламы. В июле о подобной возможности HyperOS, на базе которой работают все новые смартфоны Xiaomi, рассказывали инсайдеры.

«Мы переоптимизируем нашу бизнес-стратегию в этом отношении, чтобы улучшить пользовательский опыт за счет отказа от ряда предустановленных приложений», — заметили в корпорации. При этом в Xiaomi подчеркнули, что подобный переключатель, который мог бы появиться в смартфонах бренда, очевидно будет использовать лишь небольшое количество пользователей.

По словам специалистов Android Authority, многие годы бизнес-стратегия Xiaomi заключается в том, чтобы продавать гаджеты ниже рыночной стоимости, но показывать на них рекламу. В настоящий момент для отключения рекламных баннеров необходимо выключить встроенную утилиту MSA, а также вручную деактивировать рекламу во всех системных приложениях.

В конце июля в корпорации Xiaomi рассказали о планах выйти на глобальный рынок автомобилей. Руководители фирмы заявили, что это случится «в подходящее время» и подчеркнули, что у компании есть амбиции попасть в топ-5 автопроизводителей в мире.