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05:13, 6 августа 2024Мир

ООН осудила убийство журналиста Стенина в годовщину его смерти

Офис генсека ООН осудил убийства всех журналистов, включая Стенина

Фото: Evan Schneider / XinHua / Global Look Press

Офис генерального секретаря ООН не поддерживает убийства журналистов, включая гибель российского фотокорреспондента Андрея Стенина. Об этом официальный представитель генсека ООН Фархан Хак заявил РИА Новости.

«Мы осуждаем убийства всех журналистов», — сказал он, комментируя гибель Стенина в годовщину происшествия.

Стенин был убит 6 августа 2014 года возле населенного пункта Горняцкий в Донбассе. Его машина была расстреляна украинскими боевиками и позже сожжена. Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее МИД России потребовал от генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле осудить убийство военного фотокорреспондента Никиты Цицаги. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что реагирование на случаи убийств журналистов является прямой обязанностью гендиректора ЮНЕСКО.

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      Артём Верейкин
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