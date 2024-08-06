Подсчитано количество выпавших в столице осадков

За несколько часов в столице выпало до 30 процентов месячной нормы осадков

На юге столицы за несколько часов выпало до 30 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

«По предварительным данным, в отдельных районах города выпало до 30 процентов месячной нормы осадков за несколько часов. Наибольшее количество осадков зафиксировано на юге столицы — в ЮАО (до 23 миллиметров), ЮЗАО (до 15 миллиметров), в ЮВАО (до 14 миллиметров)», — говорится в публикации.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца вечера, местами возможны кратковременные дожди и гроза.

Ранее улицы района Братеево и Марьино на юго-востоке столицы затопило после ливней. Синоптики прогнозировали в столице 6 августа кратковременный дождь, местами ливень и грозу. Непогода, согласно прогнозам, ожидается с 14 до 21 часа. Жителям столицы рекомендовали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.