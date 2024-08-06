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12:09, 6 августа 2024Россия

Появилось видео с главой Генштаба в блиндаже в зоне СВО

Глава Генштаба Герасимов побывал в блиндаже в зоне СВО и попал на видео

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов побывал в блиндаже в зоне специальной военной операции (СВО) и попал на видео. Кадры появились в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

На выложенных кадрах видно, как Герасимов идет по закрытым укрепленным позициям российских войск. Офицеру показывают рабочее место оперативного состава, группы командования и группы охраны. Видно, что стены в блиндаже покрыты маскировочными сетями и утеплителем.

О поездке главы Генштаба в зону СВО стало известно днем 6 августа. Офицер наградил военнослужащих группы «Центр» и заслушал доклады командиров, выполняющих задачи на красноармейском и александро-калиновском направлениях.

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      Марк Леонов
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