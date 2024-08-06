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02:17, 6 августа 2024Мир

Президент Палестины назвал цель убийства главы политбюро ХАМАС

Президент Палестины Аббас: убийство Хании имело целью затянуть конфликт в Газе

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании было направлено на то, чтобы затянуть и расширить конфликт в секторе Газа. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

Отмечается, что движение ХАМАС возложило ответственность за атаку на Израиль. При этом Тель-Авив не комментировал сообщения о своей причастности.

По словам палестинского лидера, нападение на главу политбюро ХАМАС окажет негативное влияние на переговоры по урегулированию конфликта. Аббас призвал жителей страны проявить терпение и стойкость «перед лицом оккупации».

Хания был убит в ночь на 31 июля в Тегеране. В ХАМАС назвали нападение вероломным и обвинили в нем «сионистов».

Ранее стало известно, что Иран отказался смягчить реакцию на убийство Хании. При этом США призвали союзников передать Тегерану сигнал не обострять ситуацию. Они также предупредили, что за серьезным ударом последует ответная реакция.

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      Маргарита Пименова
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