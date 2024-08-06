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23:23, 6 августа 2024Россия

ПВО сбила две ракеты в российском регионе

Врио губернатора Смирнов: ПВО сбила две ракеты в Курской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две ракеты в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!» — написал губернатор.

Ранее в Курской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с людьми. Ранения получили два местных жителя, их доставили в больницу. На территорию региона также пытались прорваться диверсанты.

До того стало известно, что при атаке Вооруженных сил Украины на город Суджа в Курской области пострадала двухлетняя девочка.

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      Евгений Силаев
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