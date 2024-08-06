Ракетную опасность объявляли в российском регионе

В Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что сигнал тревоги запустили в 22:59. Местным жителям рекомендовалось укрыться в подвале. Спустя 12 минут тревогу отменили.
«Отбой ракетной опасности», — написал Гладков.
Ранее в Белгороде во время объявления опасности ракетного удара прозвучала серия взрывов.
Позднее три автомобиля пострадали в Белгородской области из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).