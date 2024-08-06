Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:37, 6 августа 2024Россия

Ракетную опасность объявляли в российском регионе

Губернатор Гладков: в Белгородской области объявляли ракетную опасность
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что сигнал тревоги запустили в 22:59. Местным жителям рекомендовалось укрыться в подвале. Спустя 12 минут тревогу отменили.

«Отбой ракетной опасности», — написал Гладков.

Ранее в Белгороде во время объявления опасности ракетного удара прозвучала серия взрывов.

Позднее три автомобиля пострадали в Белгородской области из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Крупный отряд ВСУ на 11 танках напал на Курскую область. Что там происходит после целого дня боев?

      Для мелкой электроники изобрели новый материал

      В США сделали неожиданное заявление насчет Камалы Харрис

      Олимпийский чемпион поддержал пострадавшего в драке российского боксера

      На Западе забеспокоились из-за «катастрофической» ситуации для ВСУ

      На Украине заявили о приближении конфликта к заключительному этапу

      ФАС сняла претензии к Wildberries

      В МИД Израиля призвали устранить нового главу политбюро ХАМАС

      ВСУ сожгли главный собор мужского монастыря в российском регионе

      Ракетную опасность объявляли в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше