Раскрыты подробности жизни голливудского актера после обвинений в каннибализме

Мать Арми Хаммера рассказала о жизни артиста после обвинений в каннибализме

Мать обвиненного в каннибализме голливудского актера Арми Хаммера Дрю рассказала о его жизни после скандала. Ее цитирует Fox News.

Вспоминая детство артиста, Хаммер отметила, что он был «самым замечательным сыном в мире». «Но в 14 лет с Арми произошел инцидент, и с тех пор его жизнь пошла по наклонной», — поделилась она. В феврале актер рассказал, что в подростковом возрасте он подвергся сексуальному насилию со стороны пастора, проповедующего среди молодежи.

«Потом он попал в Голливуд. Он начал "лечиться" алкоголем и наркотиками, и я так благодарна, что на сегодняшний день он уже почти четыре года трезв и маленькими шагами возвращается к Иисусу», — добавила мать звезды.

Ранее Арми Хаммер признался, что лишился доходов на фоне обвинений в каннибализме и насилии.

В январе 2021 года в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых артист называл себя стопроцентным каннибалом и заявлял о желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили звезду фильмов «Назови меня своим именем» и «Агенты А.Н.К.Л.» в манипуляциях и неадекватном поведении. Летом 2023 года с Хаммера сняли обвинения в сексуализированном насилии.