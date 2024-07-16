Обвиненный в каннибализме голливудский актер признался в банкротстве

Актер Хаммер признался в банкротстве после обвинений в каннибализме

Обвиненный в каннибализме голливудский актер Арми Хаммер признался в банкротстве. Об этом он рассказал в Club Random Podcast, выпуск доступен на YouTube.

Правнук нефтяного магната Арманда Хаммера рассказал, что лишился доходов на фоне обвинений в каннибализме и насилии. «Я пришел к тому, что бесплатных обедов не бывает. И кто-то может сказать, посмотрев на меня: "Ты находишься в совершенно ином положении в финансовом плане, чем когда-либо в жизни"», — поделился он.

Артист заявил, что «прошел через ад». Он отметил, что занимался саморазрушением и употреблял наркотики. Однако сейчас Хаммер признался, что после реабилитации почувствовал себя счастливым и начал проще относиться к деньгам.

В январе 2021 года в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых артист называл себя стопроцентным каннибалом и заявлял о желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили звезду фильмов «Назови меня своим именем» и «Агенты А.Н.К.Л.» в манипуляциях и неадекватном поведении. Летом 2023 года с Хаммера сняли обвинения в сексуализированном насилии.