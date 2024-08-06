Разведчица Дульцева пояснила причину своих слез по прилете в Россию

Разведчица Дульцева заплакала по прилете в Москву из-за двух лет в тюрьме

Вернувшаяся в Россию в результате масштабного обмена заключенными разведчица-нелегал Анна Дульцева заплакала при сходе с трапа самолета в аэропорту Внуково. Причину своих слез она пояснила в интервью телеканалу «Россия 1».

По ее словам, она была потрясена, увидев на выходе из самолета в Москве президента России Владимира Путина и почетный караул. «Эти почти два года были очень тяжелыми», — поделилась Дульцева. Она добавила, что сходя с трапа самолета испытала огромную благодарность стране и президенту.

Президент России Владимир Путин приветствовал по-испански детей освобожденных из Словении разведчиков Дульцевых. Как объяснили в Кремле, дети не знают русского языка.

Артем и Анна Дульцевы вернулись в Россию в рамках масштабного обмена заключенными, состоявшегося между Москвой и странами НАТО.