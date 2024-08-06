Развитие экономики России не совпало с прогнозами

Мишустин: экономика России растет иначе, чем прогнозировалось

Темпы развития экономики России оказались быстрее, чем ожидалось. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его цитирует ТАСС.

По его словам, прогнозы предсказывали меньшие темпы. Однако рост оказался довольно внушительным. Например, за первые шесть месяцев 2024 года промышленность продемонстрировала больше пяти процентов роста. Обрабатывающая промышленность и оптовая торговля также показали высокую динамику.

До этого Минэкономразвития констатировало, что рост экономики РФ в первом месяце лета замедлился с 4,5 до 3 процентов из-за меньшего числа рабочих дней. За шесть месяцев ВВП страны вырос на 4,7 процента.

В свою очередь, Банк России повысил прогноз роста ВВП в 2024 году с 2,5-3,5 процента до 3,5-4 процентов.