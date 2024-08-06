Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:20, 6 августа 2024Интернет и СМИ

Журналистку в прямом эфире облили водой во время репортажа о лесных пожарах

Хорватскую журналистку Розич облили водой во время репортажа о лесных пожарах

Кадр: Sky UK

Журналистку хорватского телеканала RTL Ивану Розич облили водой во время репортажа, посвященного лесным пожарам. Видео инцидента, произошедшего в прямом эфире, опубликовал телеканал Sky News.

Отмечается, что Розич в прямом эфире рассказывала о лесных пожарах в Хорватии, когда над ней пролетел самолет и облил ее водой. В результате она промокла насквозь. Продолжила ли журналистка вести репортаж, не уточняется.

Ранее сообщалось, что австралийский теле- и радиоведущий Грант Деньер случайно раскрыл интимный секрет в прямом эфире. Коллега журналиста спросил, есть ли у него какой-нибудь фетиш.

Перед этим репортер утреннего телешоу Today на австралийском канале Channel Nine Андреа Кротерс в прямом эфире подошла на улице к прохожему и попыталась его поцеловать. Ее поведение довело коллег до истерики.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о взрыве и пожаре на российском нефтеперерабатывающем заводе

      Возможное выступление Пугачевой в России назвали потерей лица

      Британский пловец-чемпион рассказал о червях в еде в Олимпийской деревне

      В России объяснили продолжающийся экспорт газа в ЕС

      Россиянам рассказали о реальных ценах на жилье

      На Украине заявили о поднятии Западом вопроса снижения возраста мобилизации

      Мировые ЦБ обвинили в панике на фондовых рынках

      Власти сообщили о погибшей и пострадавших при массированном обстреле Курской области

      В бундестаге призвали Шольца предоставить Киеву Taurus после F-16

      Назван самый покупаемый в России кроссовер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше