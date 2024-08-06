Журналистку в прямом эфире облили водой во время репортажа о лесных пожарах

Хорватскую журналистку Розич облили водой во время репортажа о лесных пожарах

Журналистку хорватского телеканала RTL Ивану Розич облили водой во время репортажа, посвященного лесным пожарам. Видео инцидента, произошедшего в прямом эфире, опубликовал телеканал Sky News.

Отмечается, что Розич в прямом эфире рассказывала о лесных пожарах в Хорватии, когда над ней пролетел самолет и облил ее водой. В результате она промокла насквозь. Продолжила ли журналистка вести репортаж, не уточняется.

Ранее сообщалось, что австралийский теле- и радиоведущий Грант Деньер случайно раскрыл интимный секрет в прямом эфире. Коллега журналиста спросил, есть ли у него какой-нибудь фетиш.

Перед этим репортер утреннего телешоу Today на австралийском канале Channel Nine Андреа Кротерс в прямом эфире подошла на улице к прохожему и попыталась его поцеловать. Ее поведение довело коллег до истерики.