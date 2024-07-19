Телеведущий в прямом эфире случайно раскрыл интимный секрет

Австралийский теле- и радиоведущий Грант Деньер случайно раскрыл интимный секрет в прямом эфире утреннего шоу Hughesy, Ed & Erin на радиостанции 2Day FM. Об этом сообщает Daily Mail.

В эфире передачи Деньера проверяли на детекторе лжи. Ведущий шоу Эд Кавали спросил, есть ли у него фетиш. «Я не думаю, нет», — ответил испытуемый. Однако аппарат определил это утверждение как ложное.

Тогда Деньера попросили назвать различные фетиши. «Ноги, БДСМ, секс на публике», — сказал ведущий. Детектор лжи показал, что ничего из перечисленного его не привлекает. После этого журналисту посоветовали подумать об анальном сексе. В этот раз полиграф указал, что испытуемый неравнодушен к этой сексуальной практике. В ответ Кавали и Деньер громко рассмеялись.

«Зачем я поучаствовал в этом? Этот аппарат явно неисправен. Я увидел несколько поврежденных проводов и сломанных разъемов», — поиронизировал Деньер.

Ранее австралийский теле- и радиоведущий Макс Берфорд в прямом эфире случайно выдал секрет коллеги. Обсуждая с соведущей испорченные сюрпризы, он рассказал, как недавно узнал о беременности коллеги во время встречи в баре.