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13:32, 6 августа 2024Интернет и СМИ

В США заявили о глупом положении Европы из-за ставки на победу Украины

RS: Евросоюз рискует оказаться в глупом положении из-за ставки на победу Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) может оказаться в глупом положении из-за ставки на победу Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил обозреватель Анатоль Ливен в материале для издания Responsible Statecraft (RS), базирующегося в США.

«Когда речь идет об украинском конфликте, кажется, что сейчас самое подходящее время для Европейского союза (...) говорить как можно меньше. В лучшем случае нынешний европейский курс рискует привести к тому, что ЕС будет выглядеть изолированным и в немалой степени глупым», — написал автор материала. В худшем случае Европа «помогает подготовить Киев к сокрушительному поражению», считает он.

Ливен также отметил, что страны ЕС пытаются нарастить объемы военного производства. По его словам, этот процесс займет несколько лет, в то время как «Россия становится все сильнее на поле боя».

Ранее главный редактор немецкой газеты Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер выразил мнение, что Германия уже проиграла в конфликте на Украине. Он объяснил, что Берлин утрачивает свое экономическое влияние, а канцлер страны Олаф Шольц становится все менее влиятельным политиком.

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      Олег Давыдов
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