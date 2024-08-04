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16:03, 4 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали уже проигравшую страну в конфликте на Украине

Neue Zürcher Zeitung: Германия уже проиграла конфликт на Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Германия уже проиграла конфликт на Украине, так как Берлин утрачивает свое экономическое влияние, а канцлер страны Олаф Шольц становится все менее влиятельным политиком. Об этом написал главный редактор Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер.

«Германия явно находится в числе проигравших. Всего несколько лет назад она была ведущей державой в ЕС, а ее канцлер десять раз подряд была названа самой влиятельной женщиной в мире по версии журнала Forbes. Кому сегодня пришла бы в голову идея включить Олафа Шольца в число самых влиятельных людей мира?» — спросил главред.

Гуйер добавил, что ФРГ все больше вынуждена полагаться на военную помощь со стороны США. Кроме того, в случае гипотетической победы экс-президента США Дональда Трампа Шольц может быть вынужден тратить больше двух процентов от ВВП на оборону.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщало, что ситуация становится все более безнадежной для украинской армии, а в странах-союзницах расширяется пул политиков, которые начинают требовать больших уступок со стороны Киева. Поэтому у президента Украины Владимира Зеленского нет иного выбора, кроме как начать подготовку к переговорам.

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      Максим Габриелян
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