В Германии указали на отсутствие у Зеленского альтернативы переговорам

Welt: Зеленскому не оставили иного выбора, начинается подготовка к переговорам

Ситуация становится все более безнадежной для украинской армии, в странах-союзницах расширяется пул политиков, которые начинают требовать больших уступок со стороны Киева. Поэтому у президента Украины Владимира Зеленского нет иного выбора, кроме как начать подготовку к переговорам, пишет немецкое издание Die Welt.

Такому отсутствию альтернативы для украинской стороны предшествует ряд причин, сообщает издание. Во-первых, Вооруженным силам республики (ВСУ) не хватает живой силы, оружия и боеприпасов. Особенно обострена ситуация в Донецкой области, где подразделения ВС России наносят удары уже с семи направлений одновременно и вскоре могут прорвать оборону противника.

Во-вторых, Запад отказывается наращивать темпы поставок военной помощи Киеву или даже их объемы, в то время как ВСУ испытывают дефицит вооружений. Третья причина — визит главы МИД республики Дмитрия Кулебы в Китай. Наконец, иностранные дипломаты все активнее стремятся намекнуть Зеленскому, что ему придется смириться с утратой Крыма навсегда.

Все это, резюмируют авторы статьи, вынуждает украинского лидера постепенно готовить украинцев к решению в пользу переговоров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, однако не видит в этом вопросе взаимности Киева.