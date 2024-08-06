Сборная Китая стала лидером медального зачета Олимпиады-2024

Сборная Китая стала лидером медального зачета десятого дня Олимпиады-2024

В Париже завершился десятый день Олимпийских игр 2024 года, медальный зачет возглавила сборная Китая. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно 20 комплектов наград. Китайские спортсмены завоевали две золотые медали: Ли Юэхун победил в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 метров, а гимнаст Цзинюань Цзоу — в упражнениях на параллельных брусьях. Всего у команды 21 золотая, 18 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Второе место занимает сборная США, в активе которой 20 золотых, 30 серебряных и 28 бронзовых наград. На третьем месте расположились австралийцы с 13 золотыми, 11 серебряными и восемью бронзовыми медалями.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.