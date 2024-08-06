Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал Т
2:1
Завершен
Енисей
Россия — Мелбет Первая лига|4-й тур
Спартак М
3:0
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Анна Блинкова
Сегодня
17:00 (Мск)
Питон Стирнс
Торонто
Виктория Азаренко
Сегодня
17:00 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Торонто
Анастасия Потапова
Сегодня
17:00 (Мск)
Магдалена Френх
Торонто
00:16, 6 августа 2024Спорт

Сборная Китая стала лидером медального зачета Олимпиады-2024

Сборная Китая стала лидером медального зачета десятого дня Олимпиады-2024

Фото: Reuters

В Париже завершился десятый день Олимпийских игр 2024 года, медальный зачет возглавила сборная Китая. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно 20 комплектов наград. Китайские спортсмены завоевали две золотые медали: Ли Юэхун победил в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 метров, а гимнаст Цзинюань Цзоу — в упражнениях на параллельных брусьях. Всего у команды 21 золотая, 18 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Второе место занимает сборная США, в активе которой 20 золотых, 30 серебряных и 28 бронзовых наград. На третьем месте расположились австралийцы с 13 золотыми, 11 серебряными и восемью бронзовыми медалями.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Спецслужбы Украины готовили покушение на Путина. Министр обороны России связался с Пентагоном и призвал повлиять на Киев

      Иран заявил о конце эпохи доминирования США

      Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира спецбатальона «Хезболлы»

      Мужчина пожертвовал собственным пенисом ради спасения жизни

      Популярная 59-летняя актриса поделилась откровенным видео

      Польша заявила о ведении переговоров об освобождении из Белоруссии своего журналиста

      Байлз не обошла Латынину, пловчиху выгнали из Олимпийской деревни, китайцы лидируют. Итоги десятого дня Игр-2024

      Появились подробности обстрела военной базы США в Ираке

      Российского контрактника приговорили к 16 годам за убийство двух сотрудников ФСБ

      В США высказались о просьбе Украины сбивать российские ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше