Вопрос содержания сельхозживотных в квартире прояснили

Юрист Георгиева: прямого запрета на содержание свиней в квартире нет

В России нередки случаи, когда собственники квартир заводят дома сельскохозяйственных животных. Законно ли это и как на вопрос содержания скота в многоквартирных домах смотрят соседи, «Российской газете» рассказала юрист Алла Георгиева.

Так, к примеру, прямого запрета на содержание в квартире свиней в России нет. Существующие ограничения не распространяются также на кур и коз. Однако такая деятельность может ущемлять права и законные интересы других жильцов — скотоводство и разведение кур в многоквартирном доме может нарушать закон о тишине.

«Многие жители многоквартирных домов (особенно после повышения цен на куриные яйца) стали разводить кур в квартирах. Но даже если владелец птицы сделает шумоизоляцию, это не значит, что он не нарушит права других соседей и правила жилых помещений (квартиры предназначаются для проживания граждан). Кроме шума, соседи будут страдать и от неприятных запахов из квартиры, где содержится птица. Все это нарушает комфорт других людей», — пояснила эксперт. Жильцы дома имеют право провести экспертизу шума и воздуха в подъезде, чтобы затем обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу.

За порчу имущества и агрессивное поведение животных соседи вправе потребовать денежную компенсацию. В конце концов хозяина могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил пользования жилым помещением, а животных — конфисковать, отдав в приют или отпустив на волю. Зарабатывать на их разведении можно лишь при наличии разрешения, обращают внимание специалисты.

Кроме того, оштрафовать квартировладельца могут за отсутствие должного ухода за «питомцами» — антисанитарию и отказ от ветпомощи. В случае если будет доказан факт жестокого обращения с животными, хозяину жилплощади грозит уголовный срок.

Защитить свои права граждане могут, заявив на соседа в полицию, а также обратившись в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, санэпидслужбу. При отсутствии подвижек можно дойти до администрации и прокуратуры. Запретить животноводство в квартире может только суд.

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