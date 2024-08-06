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15:22, 6 августа 2024Бывший СССР

Стоимость побега с Украины подорожала в два с половиной раза

Стоимость побега с Украины подорожала в два с половиной раза в 2024 году

Фото: Thomas Peter / Reuters

Стоимость побега с Украины подорожала в два с половиной раза в 2024 году — с 4 тысяч до 10 тысяч долларов (с 340 тысяч до 850 тысяч рублей). Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Авторы канала проанализировали сообщения Государственной пограничной службы Украины за 2024 год о пресечении работы контрабандистов, переправляющих желающих спастись от мобилизации украинских мужчин.

Ранее на Украине пресекли очередную массовую попытку побега уклонистов за границу. Были задержаны 27 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдавией. Заплатить мужчины должны были лишь в случае успешного перехода границы — за это с каждого просили по 4-7 тысяч долларов в криптовалюте.

До этого на Украине испугались прорыва границы мобилизованными. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что жителю «условной Ворохты» трудно объяснить, почему он не может покинуть территорию страны и должен отправляться в армию в ситуации, когда «приятели» президента Украины Владимира Зеленского ездят в США.

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      Илья Таксюр
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