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05:43, 7 июля 2024Бывший СССР

На Украине испугались прорыва границы мобилизованными

Дубинский: из-за произвола ТЦК жители Украины могут начать убегать целыми селами

Фото: Diana Vyshniakova / Unsplash

Из-за произвола сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям», заметил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он призвал власти страны Украины задуматься, что делать в случае организованного побега через границу жителей целого «условного села».

Таким образом он отреагировал на случай в Ивано-Франковской области страны, когда жители поселка Ворохта перекрыли трассу в знак протеста против установки блокпоста военными. «Ни в коем случае не одобряю нападение на ТЦК-шников в селе Ворохта, где установили незаконный блокпост, но предполагаю, что подобные ситуации могут стать системным явлением», — выразил опасение Дубинский.

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Депутат Верховной рады отметил, что жителю «условной Ворохты» трудно объяснить, почему он не может покинуть территорию страны и должен отправляться в армию в ситуации, когда «приятели» президента Украины Владимира Зеленского ездят в США. «И нужно крепко задуматься, что делать, если условные жители условного села, устав от этого (…), решат организованно перейти границу в пункте пропуска. Они имеют на это право по конституции. Кто-то сможет их удержать?», — продолжил он.

Ранее в украинском Чугуеве Харьковской области партизаны атаковали дроном-камикадзе машину сотрудников территориального центра комплектования. Сообщается, что основная версия следствия — «работа пророссийски настроенных граждан».

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      Маргарита Пименова
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