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05:12, 4 июля 2024Бывший СССР

Киевские чиновники придумали схему по отправке своих родственников за границу. Их вывозили под прикрытием детей-сирот

Омбудсмен раскрыл схему выезда родных киевских чиновников за рубеж с сиротами

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Киевские чиновники прикрылись сиротами для вывоза своих родственников за границу. Об этом рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, работники Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей отправили 20 своих близких родственников сопровождать 68 детей-сирот в город Вупперталь в Германии. При этом многие из них не имели никакого отношения к данной сфере.

После этого подставные сопровождающие покинули группу и на родину не вернулись. Украинские дети оказались на попечении исключительно немецкой стороны.

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Уполномоченный по правам человека высказал предположение, что подобный случай не является единичным.

Бегство украинцев от мобилизации приобрело массовый характер

Ранее на Украине был установлен рекорд по количеству попытавшихся бежать от мобилизации. Силовики в Одесской области задержали почти 50 мужчин призывного возраста во время бегства из страны. При этом каждый из беглецов заплатил контрабандистам от пяти до десяти тысяч долларов (430-860 тысяч рублей), чтобы оказаться в Молдавии.

Еще 17 беглецов были задержаны всего в двухстах метрах от границы с Венгрией. Мужчины пытались выехать в сопредельную страну в битком набитом микроавтобусе. За поездку они заплатили 3 до 12 тысяч долларов (от 257 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей).

Сообщалось, что украинские пограничники заминировали участок границы, чтобы прекратить поток желающих переплыть реку Тиса и оказаться в сопредельной Румынии. Как минимум один из уклонистов подорвался на противопехотной мине. Всего же, по подсчетам силовиков, в попытке вплавь пересечь Тину утонули 45 человек, западное региональное управление Госпогранслужбы Украины назвало их «жертвами авантюризма и трусости».

Было подсчитано, что ежедневно Украину пытаются покинуть более 100 уклонистов. Начальник отдела организации пограничного контроля Игорь Матвийчук уточнил, что речь идет лишь о тех беглецах, которых удалось задержать или о которых сообщили пограничники других стран.

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Украинские мужчины придумывают новые схемы уклонения от мобилизации

Ранее стало известно, что на Украине набирает популярность новый способ уклонения от мобилизации — мужчины специально пытаются совершить преступление, чтобы попасть в тюрьму. Военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин добавил, что некоторые «продвинутые» украинцы стремятся попасть в зарубежные тюрьмы. Так, заехав в Финляндию через Эстонию, уклонисты могут добровольно показать приобретенные в Польше запрещенные вещества и отправиться отбывать срок в колонию в Хельсинки.

Также для выезда становятся популярными два пути побега. Один предполагает пересечение молдавской границы по поддельному паспорту, а другой — притвориться художником, поскольку им иногда разрешается выезжать из страны.

При этом в Вооруженных силу Украины (ВСУ) признают, что насильственные методы мобилизации не помогут качественно улучшить ряды армии, а выловленные из Тисы уклонисты не станут эффективными бойцами. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что запретить насильственную мобилизацию в стране невозможно.

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      Марина Совина
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