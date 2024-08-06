Суд арестовал еще троих участников массовой драки в Феодосии

Суд арестовал еще трех фигурантов дела о покушении на боксера Двали

Суд отправил под арест еще троих участников массовой драки в Феодосии, в которой пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали. Об этом сообщила пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю в Telegram.

«В отношении двоих из них суд пересмотрел ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении. Всего по делу о покушении на российского боксера арестованы девять человек. Они будут содержаться под стражей до 29 сентября включительно.

До этого суд арестовал шестерых жителей Феодосии за избиение российского чемпиона по боксу.

Драка с участием 23-летнего Двали произошла в Феодосии 28 июля. Боксер с братом и помощником-катменом увидели, как толпа мужчин избивает подростка, и заступились за него. После этого злоумышленники переключилась на них.