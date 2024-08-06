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16:03, 6 августа 2024Спорт

У замминистра спорта Южного Судана на Олимпиаде-2024 украли сумку с деньгами

У замминистра спорта Южного Судана на Олимпиаде в Париже украли сумку с деньгами

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Заместитель министра спорта и молодежной политики Южного Судана стала жертвой воров на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Valeurs Actuelles.

Инцидент произошел в гостинице в Вильжюифе — пригороде Парижа. Чиновница оставила сумку на столе в лобби, а сама подошла к стойке регистрации. Замминистра сразу обнаружила пропажу, но никто из сотрудников отеля не заметил злоумышленников.

Предполагаемые преступники попали в поле зрения нескольких камер видеонаблюдения, но задержать их пока не удалось. Позже сумка была найдена на обочине дороги недалеко от места происшествия. В ней остались мобильный телефон и документы потерпевшей, однако драгоценности и 35 тысяч долларов наличными пропали. Эти деньги предназначались для оплаты расходов делегации Южного Судана на Играх.

Олимпиада в Париже завершится 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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