Украинская «Баба-Яга» получила управляемые боеприпасы

Обозреватель Рогоуэй: украинский дрон «Баба-Яга» получил управляемые боеприпасы

Украинский тяжелый ударный дрон «Баба-Яга» получил управляемые боеприпасы. Об этом пишет обозреватель американского издания TWZ Тайлер Рогоуэй.

Автор уверяет, что новое вооружение позволит украинским беспилотникам поражать бронированные машины в российском тылу с большей точностью. Обозреватель пишет, что новые боеприпасы позволят ликвидировать цели с большей высоты и на большей дальности. К таким выводам он пришел, изучив фотографии «Бабы-Яги» с осколочно-фугасным корректируемым боеприпасом БК-3ОФ.

«Если добавить к арсеналу дрона боеприпасы с лазерным наведением, то он сможет поражать цели с точностью на высоте многих сотен метров. На этих высотах его связь с операторами в зоне прямой видимости также будет значительно увеличена», — отмечает Рогоуэй.

В июне Минобороны России сообщило, что бойцы ремонтного батальона 58-й армии группировки «Днепр» на ореховском направлении в Запорожской области восстановили трофейный дрон «Баба-Яга».