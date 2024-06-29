Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:26, 29 июня 2024Наука и техника

Бойцы ВС России восстановили трофейный украинский дрон «Баба-яга»

МО: бойцы группировки «Днепр» ВС РФ восстановили трофейный дрон «Баба-яга» ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы ремонтного батальона 58-й армии группировки «Днепр» ВС России на ореховском направлении в Запорожской области восстановили трофейный дрон «Баба-яга», принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Вылетала на задание "Баба-яга" (беспилотник сельскохозяйственного назначения), видимо, не справился противник с управлением, и дрон запутался в дереве, соответственно саперы аппарат сняли, сняли боеприпасы и привезли на восстановление и модернизацию», — уточнили в оборонном ведомстве.

Также в сообщении указано, что характеристики трофейного беспилотника были улучшены. Так, например, у него повысилась грузоподъемность, специалисты модернизировали и другие его системы.

Ранее стало известно, что российские танкисты используют дроны для корректировки огня при стрельбе с закрытых огневых позиций (ЗОП). Ведение огня с ЗОП позволяет танкам «порвать дистанцию» и работать с гораздо большего расстояния.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Концертного зала там больше не будет». Губернатор Подмосковья прокомментировал планы по восстановлению «Крокуса»

      Молдавия захотела ввести визовый режим с Россией до выборов

      Российский сапер рассказал о заминированном ВСУ плюшевом зайце

      Бойцы ВС России восстановили трофейный украинский дрон «Баба-яга»

      Американский инвестор осудил США за использование активов России

      Офицер раскрыл подготовку российских ПВО на фронте

      Психологи установили склонность к одиночеству у любителей сериалов

      Дания и Германия анонсировали строительство подводного тоннеля под Балтийским морем

      Пять человек погибли в Курской области при атаке украинского БПЛА

      Пушков предрек США драму после дебатов Трампа и Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше