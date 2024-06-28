В России рассказали о применении дронов танкистами

«Известия»: танкисты используют дроны для корректировки огня

Российские танкисты используют дроны для корректировки огня при стрельбе с закрытых огневых позиций (ЗОП). Об этом рассказали «Известия».

«Такой прием, как работа с ЗОП, требует корректировки с воздуха. Ведение огня с ЗОП позволяет танкам "порвать дистанцию" и работать с гораздо большего расстояния», — пишет издание.

Отмечается, что точность танковой пушки обеспечивает хороший результат, а защищенность танка — большую безопасность, чем у классической артиллерии. Стрельбу с ЗОП начали активно применять в ходе спецоперации, поскольку Запад поставил Киеву больше количество противотанковых средств.

В мае в Минобороны России сообщили, что мотострелковое соединение общевойсковой армии Центрального военного округа получило партию из 23 танков Т-90М «Прорыв».

В марте польское издания Defence24 писало, что Вооруженные силы России стали чаще применять боевые машины пехоты БМП-3 в качестве штурмовых орудий для ведения огня с закрытых огневых позиций.