Российские военные получили партию танков Т-90М

Мотострелковое соединение ЦВО получило партию танков Т-90М «Прорыв»

Мотострелковое соединение общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) получило партию из 23 танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Танки модификации Т-90 хорошо зарекомендовали себя в современных вооруженных конфликтах, они значительно повысят боевые возможности мотострелковых подразделений ЦВО при выполнении различных задач», — отметили в ведомстве.

Ключевым отличием Т-90М от прошлых модификаций танка стал башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием. Машина получила пушку 2А82-1М калибра 125 миллиметров и систему управления огнем «Калина». Защищенность Т-90М обеспечивает динамическая защита «Реликт», а подвижность — двигатель мощностью 1130 лошадиных сил.

Ранее в мае стало известно, что «Уралвагонзавод» передал российским войскам очередные эшелоны модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М.

В апреле заместитель начальника по производству сборочного цеха «Уралвагонзавода» Алексей Калитюк сообщил, что защиту нижнего бронелиста корпуса российских танков Т-90М «Прорыв» от подрыва мин усилили по опыту специальной военной операции.